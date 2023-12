Lesmo: è morto Riva, messo della polizia locale di Camparada

Tragedia domenica sera a Lesmo, in via Ratti. Un uomo di 75 anni, Gianmario Riva, conosciutissimo per essere stato messo comunale nella polizia locale di Camparada, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione. A dare l’allarme al 118 è stata una vicina di casa.

Lesmo: la vicenda di cronaca

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono giunti gli operatori del 118 e un’automedica. Sul posto anche i carabinieri per le verifiche e per ricostruire l’accaduto. Le circostanze sembrano far propendere per un gesto volontario. Esaminate le circostanze, il pubblico ministero di Monza ha disposto l’affidamento della salma ai familiari.

Gianmario Riva si era trovato suo malgrado al centro di un contenzioso con l’amministrazione comunale di Camparada che aveva concesso all’ex dipendente nel 2006 una buona uscita di 100mila euro al momento di andare il pensione. Mentre ora è lo stesso Comune a rivolere indietro quei soldi con tanto di interessi.