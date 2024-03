Lesmo: dopo l’allarme mensa a scuola, i genitori pranzano in refettorio

Dopo tutto il clamore intorno al servizio mensa alle scuole elementari di Lesmo tra lettere dei genitori che si lamentavano delle pietanze scadenti servite ali figli e le risposte di CirFood che somministra i pasti e del Comune a cui era indirizzata la missiva mai ufficialmente consegnata, ma comunque nota in municipio, a far chiarezza è direttamente la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Elisabetta Biraghi.

Lesmo: dopo l’allarme mensa a scuola e le parole della preside Biraghi

“La realtà non è questa le mamme che hanno segnalato il problema non sono mai entrate in mensa e in più abbiamo anche i docenti attenti ai piatti che vengono serviti” ha sottolineato la preside. Un incontro però c’è stato proprio tra Biraghi e le mamme che hanno espresso le loro preoccupazioni e la soluzione messa in campo dalla responsabile dei plessi è stata quella di “invitare le mamme a provare direttamente il servizio di refezione per il prossimo mese e mezzo di modo che se ci fossero problemi potremmo prendere dei provvedimenti”.