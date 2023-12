Lesmo: Arte e Spettacolo sale sul podio ai campionati All in 1 Dance con la Hip hop Kids

Arte e Spettacolo di Lesmo ottiene un altro importante risultato ai Campionati All in 1 Dance Contest di Bergamo, dove è salita sul podio la Hip hop Kids grazie alle coreografie di Carolina Bianchi.

Lesmo: Arte e Spettacolo e la festa di Santa Lucia

Le sorprese però non finiscono qui i fratelli Fumagalli stanno preparando la Festa delle Luci in onore di Santa Lucia il prossimo 13 dicembre al cineteatro Nuovo di Arcore il cui ricavato andrà in beneficenza e sarà l’occasione per gli auguri di Natale.