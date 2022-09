Lentate: nel fiume Seveso in secca spuntano i proiettili di una mitragliatrice tedesca

Il letto del Seveso in secca ha svelato un nastro di proiettili di una mitragliatrice tedesca risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è avvenuta casualmente. Attorno alle 18 di domenica 4 settembre un 67enne di Lentate sul Seveso con abitazione al confine tra le province di Monza e della Brianza e di Como, ha notato qualcosa di strano nel letto del fiume in secca a causa delle piogge scarse: sul fondo ha visto che erano presenti degli oggetti corrosi dall’ossidazione ma del tutto simili a residuati bellici. Ha quindi chiamato la centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Seregno che ha immediatamente inviato una pattuglia per accertamenti.

Lentate, accertamenti dei carabinieri: colpi di una MG42

Giunti sul posto e scesi nel letto del fiume, i militari hanno constatato che si trattava di un nastro di colpi calibro mm 7,92 x 57 Mauser inesplosi e in cattivo stato di conservazione di una mitragliatrice tedesca MG 42 risalenti con tutta probabilità al Secondo conflitto mondiale. I colpi sono stati sequestrati per poi essere distrutti.