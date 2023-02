Lentate, il ministro dell’Istruzione in visita alla scuola d’eccellenza del legno arredo

Una visita davvero speciale a Lentate sul Seveso: è arrivato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, per conoscere da vicino la realtà del polo formativo del Legno Arredo, oggi Artwood Academy. Con lui anche l’assessore regionale Stefano Bolognini. Un bel gesto da parte dell’esponente del governo, che ha puntato la sua attenzione della Brianza e su uno dei luoghi più interessanti dal punto di vista formativo. Se la Brianza è la patria del legno arredo e del design, di certo la scuola di Lentate sul Seveso rappresenta un luogo di élite per la formazione dei giovani in questo settore. Un progetto partito ormai anni fa, ma creato con lungimiranza.

A Lentate la Artwood Academy: un esempio da duplicare

Oggi si stanno moltiplicando a livello nazionale gli Its (istituti tecnici superiori), perché la formula appare quella giusta: plasmare giovani per il mercato del lavoro, in sinergia con le stesse aziende del settore che hanno tutto l’interesse a creare personale adatto alle loro esigenze. Quando il progetto lentatese aveva trovato attuazione, grazie a Federlegno, tutto questo era ancora un sogno. Non pochi i dubbi che avevano accompagnato tra i non addetti ai lavori la nascita di questa struttura. Oggi è per tutti una eccellenza. Anche per le stesse aziende, ed è ciò che conta, visto che ogni anno si mettono a disposizione per la formazione dei ragazzi e poi sono pronte ad attingere dal Polo formativo per poter inserire personale qualificato nelle loro strutture produttive.

La soddisfazione del sindaco Ferrari per la visita del ministro

Proprio per questo motivo il ministro Valditara è venuto appositamente a Lentate sul Seveso per conoscere di persona questa realtà che funziona e diventa modello da “duplicare”. Si è intrattenuto con i responsabili, ha scambiato due parole con i presenti, ha voluto vedere da vicino tutto il funzionamento dell’Artwood Academy, con tanto di visita ai laboratori. Soddisfazione per la visita è stata espressa anche dal sindaco Laura Ferrari, che ha fatto gli onori di casa ricevendo il ministro insieme ai suoi assessori: “Al ministro Valditara – ha voluto spiegare il sindaco sulla sua seguitissima pagina Facebook – abbiamo illustrato le problematiche e le grandi potenzialità del nostro territorio. Mi ha colpito il riferimento da lui espresso rispetto alla valorizzazione dei talenti dei giovani, obiettivo da perseguire anche attraverso il potenziamento degli Its”. La convinzione di tutti è che il ministro Valditara sia rimasto piacevolmente impressionato da questo polo formativo e che non mancherà di fare sentire il suo sostegno per continuare a sviluppare un progetto che funziona e che consente di continuare a promuovere il made in Italy nel mondo.