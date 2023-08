Le minoranze di Seveso sono preoccupate per il caso di via Tonale

La minoranza di Seveso è preoccupata per il caso “via Tonale”, l’importante intervento di trasformazione edilizia che prevede l’abbattimento dell’Hotel Vecchia Brianza e la costruzione di un nuovo edificio commerciale. L’amministrazione comunale non ha ancora risposto ai quesiti posti da Seveso Futura con l’interrogazione urgente presentata nell’ultimo Consiglio comunale, ma nel frattempo gli uffici hanno inviato copia della documentazione e “risultano rinnovate le preoccupazioni che mi hanno portato a presentare l’Interrogazione urgente” conferma il consigliere Giorgio Garofalo che ha poi deciso di coinvolgere il collega consigliere della lista Civica Butti Pietro Aceti con il quale ha condiviso alcune considerazioni: “Dall’esame della pratica apprendiamo che nel documento di verifica dell’impatto paesistico sono presenti errori gravi e dichiarazioni mendaci: emergono, infatti, incongruenze rilevanti tra quanto dichiarato e quanto effettivamente oggetto di intervento,” affermano i due consiglieri di minoranza, che aggiungono: “ Si noti, per esempio, come nella documentazione sia indicato erroneamente in 1, quindi molto basso, il grado di sensibilità sito da Pgt anziché 2, medio-basso e la tabella sui criteri e i parametri per determinare il grado di incidenza del progetto sia compilata in maniera scorretta e non sia presente alcuna valutazione sintetica esplicativa in relazione ai parametri indicati”.

Le minoranze di Seveso e l’attesa per le risposte del Comune

“È un fatto grave che l’amministrazione comunale abbia lasciato passare una pratica con questi errori – sottolineano i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza – stiamo parlando di errori marchiani e di dichiarazioni mendaci in riferimento a una importante pratica di permesso di costruire. Sono stati i consiglieri di minoranza ad accorgersi di questi errori – sottolineano – e ci saremmo aspettati un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione dopo l’interrogazione urgente e invece siamo costretti a scrivere al segretario comunale”. Il segretario comunale Giovanni Curaba, infatti, è stato informato con una missiva a firma dei due consiglieri e si attende il suo intervento. “Non risulta agli atti che la pratica sia stata sottoposta all’attenzione della Commissione Paesaggio per gli aspetti paesistici né della Commissione Territorio per gli aspetti urbanistici”, denunciano Seveso Futura e lista Civica Butti: “Chiediamo all’Amministrazione quali siano i criteri adottati ai fini di quanto necessario al rilascio del permesso di costruire, considerati gli evidenti errori nella documentazione”.