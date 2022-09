Le grida e poi il silenzio: i vicini di casa attivano i soccorsi per un anziano

I vicini di casa hanno sentito delle grida da un appartamento, poi il silenzio. Senza pensarci troppo hanno allertato i soccorsi che in breve tempo sono intervenuti in aiuto a un anziano caduto in casa.

È successo a Giussano: sul posto vigili del fuoco e ambulanza

È successo nel pomeriggio di lunedì 19 settembre a Giussano, nella zona centrale di piazza Roma. I vicini preoccupati hanno permesso l‘arrivo rapido dei vigili del fuoco di Seregno che si sono subito attivati salendo con la scala italiana fino al balcone e entrando in casa dalla finestra. Così i soccorritori della Croce Bianca di Besana, arrivati nel frattempo, sono potuti entrare dalla porta senza difficoltà.

Giussano soccorsi

Giussano: anziano portato in ospedale

L’uomo era caduto, è stato soccorso e trasportato in codice giallo in ospedale per chiarire le cause dell’incidente.