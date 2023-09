Le Fondazioni di comunità d’Italia a confronto tra Lecco e Monza

È in programma a Monza e Brianza la sesta edizione della Conferenza nazionale delle Fondazioni di comunità: due giorni di confronto, scambio e approfondimento per l’Italia della filantropia comunitaria. L’appuntamento è stato organizzato giovedì 14 e venerdì 15 settembre ed è promosso da Assifero (Associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici) con il sostegno di Fondazione Cariplo e gli ospiti sono sia la fondazione di Monza e Brianza sia quella comunitaria del Lecchese.

Fondazioni di comunità: la conferenza nazionale

L’edizione 2023 “si inserisce nell’ambito di un più ampio programma di capacity building (rafforzamento delle capacità, ndr) e advocacy (supporto, ndr) promosso da Assifero per promuovere scambi e connessioni, per costruire una comunità di pratica e per informare rispetto ad alcune opportunità europee”, scrive la fondazione monzese. I lavori sono in agenda al Politecnico di Lecco, mentre in Brianza si terranno due visite “alla scoperta di luoghi, progetti e iniziative di rilevanza socio-culturale promossi e sostenuti dalla Fondazione Mb come Il Paese Ritrovato della cooperativa La Meridiana e Il Carro impresa sociale a Monza.

In più, Brianza protagonista a tavola: il TikiCatering della Rete TikiTaka si occuperà del pranzo di giovedì e la cooperativa sociale In-Presa della cena di giovedì, che si tiene a Villa Longoni di Desio.