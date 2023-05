Le case Aler di Monza con Bosco verticale: l’architetto Boeri firma la ristrutturazione

Non solo hanno incassato fondi del Piano di rinascita e resilienza da 3 milioni di euro per la ristrutturazione, ma quell’intervento sarà firmato dall’architetto Stefano Boeri. La sorpresa arriva dalla Regione Lombardia, che ha ottenuto dallo studio di architettura milanese diventato celebre anche e forse soprattutto per il pluripremiato Bosco verticale la progettazione del recupero degli edifici. Che, neanche a dirlo, avranno una prospettiva green.

Lo stesso studio è già impegnato a Monza: da alcuni anni la proprietà di un’area dismessa di viale Foscolo discute con il Comune un intervento edilizio che propone un “piccolo” Bosco verticale sull’asse che porta al cimitero centrale della città – un intervento che l’attuale giunta ha pianificato di ridiscutere parzialmente, in particolare sulle altezze degli edifici previsti.

Boeri per le case di via Baradello di Monza: anche efficientameno energetico

Intanto, via Baradello. “Efficientamento energetico e riqualificazione architettonica sono le parole d’ordine per cambiare il volto degli edifici Aler di via Baradello a Monza – scrive il Pirellone a proposito dell’accordo con lo studio – Tutto ciò grazie ai fondi del Pnrr per la parte energetica e al progetto realizzato dell’architetto Stefano Boeri per la qualità architettonica”.

L’iniziativa è stata illustrata a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale alla casa e housing sociale Paolo Franco, dal presidente di Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio Giorgio Bonassoli e dall’architetto Boeri. «Con questo progetto – ha spiegato – vogliamo ridare dignità all’abitare: insieme, ciascuno nel proprio ruolo, faremo passi importanti per il futuro dell’edilizia pubblica in Lombardia. L’obiettivo è infatti quello di andare in una nuova direzione, verso cioè un welfare abitativo di qualità. Tutto ciò si traduce in una scelta progettuale importante che comprende una sostenibilità ambientale, economica, ma soprattutto una qualità del vivere e dell’abitare che passano anche da come concepiamo i nostri condomini e come viverli, anche negli spazi comuni e all’aperto».

Boeri per la riqualificazione delle case Aler di Monza, la Regione: “Avvio dei lavori a breve”

Secondo la Regione l’avvio della riqualificazione della prima palazzina interessata sarà a breve, con una previsione di chiusura lavori tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026. «L’intervento proposto per le case popolari di Monza – ha sottolineato Stefano Boeri – è la dimostrazione che autosufficienza energetica e inclusione sociale possano essere i due pilastri di una rigenerazione dell’edilizia popolare italiana. Il progetto non solo si propone di migliorare la qualità della vita dei residenti, introducendo un sistema di balconi, di facciate verdi e di spazi di socialità tra i due blocchi e nei loro portici, ma grazie alle superfici fotovoltaiche sulle coperture e alla riduzione dei consumi permessa dall’intervento sulle facciate, permetterà ai due edifici di costituire una forma innovativa e avanzata di comunità energetica».