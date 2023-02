Le arance Airc di Seregno sono andate sold-out

Grande soddisfazione nel gruppo delle volontarie di Seregno dell’Airc che nella giornata dedicata alle “arance della salute” e nei giorni successivi sono riuscite ad esaurire tutte le quote di sottoscrizione dei vari prodotti, confermando il trend positivo e la risposta sempre generosa della popolazione. Nel gazebo allestito in piazza Segni, con il supporto del locale gruppo Alpini, in cui si sono alternate una ventina di volontarie e nel quartiere Santa Valeria ad opera di Gabriella Mariani, attraverso offerta diretta, sono state raccolti 10 mila 500 euro, frutto della sottoscrizione dei prodotti per 10 mila 378 euro, per le 750 reticelle di arance, 222 vasetti di miele e 192 vasetti di marmellata, il resto sono state offerte libere.

Le arance Airc di Seregno e le parole di Mariani

“ Ancora una volta i seregnesi hanno risposto alla grande ogni volta che Airc con i suoi prodotti, dalle azalee ai cioccolatini, a favore della ricerca si propone– ha affermato Lia Mariani, referente locale dell’Airc- al gazebo in piazza in poche ore siamo riusciti a collocare i prodotti che prenotati, in molti casi abbiamo recapitato a casa dei sottoscrittori. Ancora una volta la nostra piazza ha distribuito un numero maggiore di prodotti rispetto anche ai capoluoghi di provincia. Siamo una sezione che riesce ad offrire un grande apporto alla ricerca tanto da ricevere le congratulazioni direttamente dalla fondazione. Da noi con arance, azalee e cioccolatini, tutti i prodotti vanno esauriti”