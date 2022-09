Lazzate, studente 16enne in moto contro un’auto: è grave

Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna di Como ma non è fortunatamente in pericolo di vita un 16enne che martedì 6 settembre attorno alle 18, a Lazzate, all’incrocio tra via Alessandro Manzoni e via Enrico Fermi, mentre era in sella a una moto Ktm 125 si è scontrata con un Fiat Doblò di una ditta di Lentate sul Seveso condotto da un dipendente, un 51enne di Erba. A causa del violento impatto il 16enne, uno studente di Lazzate, è finito sull’asfalto procurandosi numerosi traumi. Illeso il conducente dell’auto.

In moto contro un’auto, studente di Lazzate ricoverato al Sant’Anna di Como

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso inviati dal 118, si sono portati anche i carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso. Dall’Arma fanno sapere che, in base ai primi rilievi effettuati. la causa del sinistro sarebbe da imputare a una omessa precedenza.