Lentate: violento scontro con lo scooter, due minorenni di Seregno gravi all’ospedale

Sono stati entrambi ricoverati all’ospedale due minorenni seregnesi, un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 15 che nella notte tra sabato 27 e domenica 28 agosto, attorno all’1.30, a Lentate sul Seveso, all’incrocio tra via per Mariano e via Santa Maria, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati con un furgone condotto da un 48enne di Giussano.

Incidente a Lentate, lo scooter coinvolto

Violento scontro a Lentate, feriti un 17enne e una 15enne entrambi all’ospedale di Desio

I due ragazzi viaggiavano su un ciclomotore condotto dal 17enne. L’impatto è stato molto violento e i due ragazzi hanno riportato varie lesioni e fratture. In particolare, secondo quanto riferiscono i carabinieri della Compagnia di Seregno, intervenuti sul posto, il 17enne ha subito anche una ferita aperta alla cassa toracica. I due minori (illeso il 48enne) sono stati trasportati da personale del 118 presso l’ospedale di Desio. I carabinieri precisano che non versano in pericolo di vita.