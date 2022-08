Incidente all’incrocio a Giussano, arrivano anche i vigili del fuoco

Potrebbe esserci un malfunzionamento del semaforo, ma dinamica e cause saranno accertate dalle forze dell’ordine, all’origine dell’incidente che ha coinvolto due auto all’incrocio di via Furlanelli a Giussano nel pomeriggio di domenica 28 agosto e che in principio ha fatto temere per le sorti di una persona che sembrava fosse rimasta incastrata.

Incidente all’incrocio a Giussano: all’origine forse un malfunzionamento del semaforo

È successo poco prima delle 15 tra due vetture: una in arrivo da Verano verso Giussano e l’altra che da Robbiano potrebbe essere stata ingannata da un problema alle luci del semaforo. La peggio è toccata a una Citroen con a bordo una quarantenne che dopo l’urto è finita sul marciapiede e contro il muretto di un’abitazione.

Incidente all’incrocio a Giussano: i soccorsi

Sul posto l’ambulanza e due mezzi dei vigili del fuoco da Seregno e Lissone che, una volta appurato che la donna era riuscita a lasciare autonomamente l’abitacolo, hanno messo in sicurezza la scena dell’incidente. La quarantenne è stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Carate Brianza, ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica.