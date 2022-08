Incidente a Giussano, ferito un motociclista

Incidente a Giussano in via Stradivari nel tardo pomeriggio di martedì 23 agosto, un motociclista è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso in seguito all’impatto con un’auto.

Incidente a Giussano: l’elisoccorso ha calato medico e infermiere

Per i soccorsi è stato allertato anche l’elicottero che ha portato sul posto medico e infermiere, calati col verricello. I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono al vaglio della polizia locale che ha chiuso la strada al traffico per il tempo necessario. L’allarme è scattato intorno alle 19, la strada è stata riaperta dopo le 20.

Il ferito è stato poi trasportato in ambulanza a Monza, a quanto si apprende avrebbe riportato un trauma toracico.