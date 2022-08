Lazzate, nell’ex campo base di Pedemontana (dove morì un 16enne) con le moto: 14 ragazzi denunciati

Nella medesima area – l’ex campo base del cantiere di Pedemontana, a Lazzate – dove lo scorso 12 marzo uno studente di 16 anni di Cermenate morì a causa di un incidente, i carabinieri hanno trovato e denunciato 14 ragazzi tra i 15 e i 23 anni (sei dei quali minorenni) “intenti a effettuare pericolose manovre con le rispettive moto e ciclomotori“. Il blitz è avvenuto in seguito a una denuncia sporta dalla società Autostrada pedemontana lombarda s.p.a..

Blitz a Lentate nell’ex campo base di Pedemontana: presenti anche sei minorenni

Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso che hanno identificato i giovani, nove dei quali residenti in provincia di Como (Bregnano, Cermenate, Cantù, Fino Mornasco, Limido Comasco), uno in provincia di Milano (Cernusco sul Naviglio), uno in provincia di Verbania (Domodossola), tre in provincia di Varese (Tradate e Uboldo). L’area, spiegano i carabinieri: “è stata da tempo stata segnalata quale teatro di pericolose manovre fuoristrada da parte di giovani centauri, spesso incuranti, oltre che della proprietà altrui, anche delle insidie nascoste nell’area di un ex cantiere, non idonea per attività motociclistica“.