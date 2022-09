Arcore: ennesimo incidente sulla “bananina”, urge una rotonda

E’ un canovaccio che si replica ad ogni occasione: disattenzione, fretta e mancata precedenza. E lo scenario è sempre lo stesso l’incrocio tra Arcore e Usmate, la famigerata “bananina”, che continua a mietere vittime, questa volta per fortuna senza conseguenze per gli automobilisti. L’ultimo incidente in ordine di tempo, si è registrato nella mattinata di mercoledì 31 agosto.

Arcore: ennesimo incidente senza feriti

Protagonisti del sinistro una donna, residente a Lesmo, alla guida di una vettura, ed un uomo residente a Sesto San Giovanni al volante di un furgone. La dinamica e le cause dell’impatto, che hanno reso noto l’incrocio come “l’incrocio maledetto”, sono sempre le stesse: disattenzione e mancata precedenza. Questa volta, per fortuna, solo danni ai mezzi e, probabilmente, un po’ di spavento.

Arcore: ennesimo incidente e la necessità di una rotatoria

E’ chiaro che a questo punto l’intervento proposto dalla Provincia che prevede la riorganizzazione del sistema delle attuali precedenze realizzando una rotatoria “alla francese”, con una corsia dedicata verso la direzione Arcore-Vimercate diventa sempre più urgente e quanto mai opportuna. Modificando l’intera intersezione si può ottenere una riduzione dell’incidentalità del nodo. Gli incidenti del resto si verificano fra i veicoli che provengono da Vimercate e quelli che invece arrivano da Arcore e devono svoltare verso Velate: realizzando un tratto percorribile che non farà più intersecare le due direttrici, si dovrebbe riuscire a risolvere in buona parte il punto critico dove si verificano i sinistri. Ai sindaci di Arcore Maurizio Bono e di Usmate Lisa Mandelli spetterà il costo del progetto definitivo-esecutivo, che sarà pronto entro novembre-dicembre, seguirà la predisposizione della gara di appalto entro fine anno e infine l’avvio dei lavori nella primavera 2023.