Incidenti stradali a Biassono e Muggiò, un’auto si ribalta in via Cesana e Villa

Doppio incidente stradale a cavallo della notte tra venerdì 2 e sabato 3 settembre a Biassono e Muggiò. Nel primo caso in via Cesana e Villa, poco prima di mezzanotte – secondo quanto riferito dalla Agenzia regionale emergenza urgenza – sono intervenute un’ambulanza e un’automedica inviate dal 118 dopo il ribaltamento di un’auto con a bordo alcuni ventenni avvenuto per cause al vaglio dei carabinieri. Il bilancio è di un ferito portato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Incidente stradale a Muggiò nella notte: scontro tra due auto, feriti lievi

Il secondo sinistro è avvenuto in via Beato Angelico, a Muggiò, poco prima delle due di notte: si sono scontrate due vetture. Anche in questo caso sono intervenuti sul posto i carabinieri oltre che due ambulanze e una automedica. Il personale sanitario ha portato due dei coinvolti negli ospedali di Monza e Desio (codice verde).