Una collaborazione per promuovere progetti dedicati all’occupazione delle persone con autismo anche nel settore dell’ospitalità. È quella messa a punto da Hilton e PizzAut per una partnership che fornirà i fondi per finanziare un Food Truck, ristorante itinerante di PizzAut, e sosterrà il programma di formazione professionale AutAcademy.

Lavoro: persone con autismo anche nel settore ospitalità, donazione di 30mila euro per un nuovo Food Truck

L’iniziativa coinvolge tutte le strutture in management di Hilton in Italia e prende il via con una donazione di 30mila dollari americani da parte di Hilton Milan, finanziata attraverso un contributo della Hilton Global Foundation, per l’acquisto di un nuovo Food Truck che può impiegare fino a cinque persone.

«Siamo entusiasti di dare il via a questa significativa collaborazione con PizzAut, una realtà che ha un impatto sociale positivo nella nostra comunità – ha dichiarato Alessandro Cabella, Area general manager Italy di Hilton – In qualità di azienda di persone a servizio delle persone, l’inclusione è un pilastro portante della cultura del lavoro di Hilton e siamo molto felici di accogliere, a partire da aprile, una neodiplomata dell’AutAcademy nel nostro team del ristorante CotoliAMO di Hilton Milan».

Lavoro: persone con autismo anche nel settore ospitalità, dal 2 aprile il nuovo sandwich ClubAut

In concreto tutti gli hotel Hilton coinvolti proporranno ai propri ospiti il ClubAut, la versione gourmet del celebre club sandwich creato da Hilton con PizzAut. Per ogni ClubAut venduto, 5 euro saranno destinati all’acquisto e all’allestimento del FoodTruck. Il ClubAut si potrà gustare dal 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.

Lavoro: persone con autismo anche nel settore ospitalità, collaborazione con AutAcademy e una assunzione

La collaborazione si estende poi all’AutAcademy, un percorso formativo professionale progettato per formare le persone con autismo a una carriera nel settore dell’ospitalità: la partnership prevede sessioni di formazione condivise tra il personale di Hilton e PizzAut per un apprendimento reciproco.

Hilton accoglierà una diplomata dell’AutAcademy nel team del ristorante CotoliAMO di Hilton Milan ad aprile e cercherà ulteriori opportunità per collaborare con PizzAut e supportare i diplomati con le competenze e le esperienze necessarie per una carriera di successo nel settore dell’ospitalità.

Lavoro: persone con autismo anche nel settore ospitalità, la soddisfazione di Nico Acampora

«Collaborare con una realtà prestigiosa come Hilton ci riempie di orgoglio e ottimismo verso il futuro. Questa partnership rappresenta un importante passo verso un mondo più inclusivo, a dimostrazione che i talenti e le capacità dei nostri giovani sono preziosi in qualsiasi ambiente di lavoro, non solo all’interno di PizzAut. Insieme a Hilton stiamo costruendo un futuro in cui l’inclusione verrà considerata una risorsa preziosa», ha commentato Nico Acampora, fondatore di PizzAut.