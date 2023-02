Lavoro a Monza e in Brianza, Manpower ha oltre 1.000 posizioni aperte: ecco chi cercano le aziende

Manpower è presente nel territorio di Monza e Brianza da oltre 20 anni con 4 filiali: Monza, Agrate, Besana in Brianza e Cesano Maderno. Sul suo sito si contano ad oggi oltre 1.000 posizioni aperte nella provincia.

Manpower, ecco chi cercano le aziende brianzole

“A Monza e in Brianza l’industria ricopre ancora un ruolo di primo piano quando si parla di lavoro – commenta Giuliano Vazzoler, Regional Manager Manpower per la Lombardia Occidentale –Anche il settore manifatturiero brianzolo non sfugge alle difficoltà di trovare candidati con le competenze specializzate richieste come addetti macchine utensili, progettisti, manutentori, tecnici di assistenza e installazione, cablatori, tecnici di produzione, tecnici di supply chain, montatori meccanici, disegnatori CAD, tecnici elettrici ed elettronici, falegnami, carteggiatori, tappezzieri e cucitrici. Inoltre è molto alta la domanda di profili per la parte amministrativa e manageriale delle aziende“.