Monza: apre una nuova agenzia per il lavoro e cerca subito 30 persone

Trenta profili per assunzione per l’apertura il 7 febbraio a Monza di una nuova agenzia per il lavoro Adhr Group, l’ottava in Lombardia e la cinquantesima in Italia. I profili cercati sono sia interni al gruppo sia per aziende del territorio, da inserire nelle prossime settimane.

Monza: apre una nuova agenzia per il lavoro, i profili

Nel primo caso le posizioni vacanti vanno dal Regional Key Account Manager, District e Branch Manager, ma anche Business Developer, Branch Expert e Senior Consultant per la divisione Permanent di ADHR. Nel secondo caso, invece, i profili cercati sono svariati e saranno assunti in diverse PMI della zona operanti nei settori dal metalmeccanico, chimico, farmaceutico, logistico, gomma e plastica.

Adhr Group ha chiuso l’anno scorso con oltre 4.600 persone ccoivolte nei corsi di formazione, 9.600 lavoratori impiegati e 250 dipendenti assunti (di cui l’83% donne).

Monza: apre una nuova agenzia per il lavoro, riconoscimento Great place to work

L’agenzia di Monza è in via Pavoni. «ADHR Group ha un piano di sviluppo corposo per il prossimo triennio, soprattutto in Lombardia – ha spiegato Elisabetta Bressan, direttore commerciale ADHR Group – Abbiamo l’obiettivo di arrivare a una ventina di filiali in Regione entro il 2026. Ciò significa non solo aumentare la quantità e la qualità delle relazioni tra aziende e persone del territorio ma anche attivare ricerche per nuove figure professionali in ADHR Group come quelle già in essere per Monza e per l’area lombarda. Crediamo fortemente che lavorare in un ambiente realmente sereno – retto da dinamiche di fiducia, dialogo e rispetto reciproco – siano elementi essenziali per una crescita sana e stabile del lavoro e delle persone che ne sono il corpo, come ha confermato anche il neo riconoscimento che il nostro Gruppo ha ottenuto da “Great Place to Work® Italia”».