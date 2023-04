L’avanzo d’amministrazione di Vimercate mette un primo mattoncino per riaprire la piscina

L’avanzo di amministrazione svincolato 2022 mette un primo mattoncino per riqualificare il centro natatorio di via Degli Atleti a Vimercate, anche se la strada resta ancora lunga. La giunta licenzia lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2022. Nella seduta del 29 marzo l’esecutivo di Palazzo Trotti ha esaminato le cifre del consuntivo che andranno poi al vaglio del consiglio comunale nel mese di aprile. L’avanzo di amministrazione ammonta a 10,38 milioni di euro, dei quali 3,04 milioni sono destinati ad accantonamenti e 2,34 milioni a fondi e contributi già vincolati. Rimangono a disposizione 660.000 euro da impiegare in spese per investimenti e 4,34 milioni totalmente svincolati. “La normativa regionale ci consente di utilizzare i proventi ottenuti dalle monetizzazioni di aree a standard (1,06 milioni di euro dei 2,34 vincolati, ndr) per l’attuazione del Piano dei Servizi del Pgt e la riqualificazione di strade e marciapiedi – ha spiegato l’assessore al Bilancio Mariasole Mascia -. La quota più rilevante dei fondi liberi vorremmo impiegarla per il progetto dell’impianto natatorio, per il quale stiamo cominciando a percorrere la strada del project financing. Altre priorità sono quelle relative alle manutenzioni e a misure di sostegno già annunciate nel consiglio di febbraio, come il bonus sport.” Ristrutturare e riaprire solo la piscina vimercatese ha un costo di almeno 7 milioni di euro, mentre rilanciare tutta l’area comprendenti le strutture annesse attraverso il masterplan presentato dalla giunta Cereda ha un valore economico complessivo di 21 milioni di euro. Cifre certamente importanti.

L’avanzo d’amministrazione di Vimercate e il caro energia

Allo stesso tempo però attraverso il conto consuntivo 2022 ci son alcuni aspetti rilevanti rea le diverse voci messe a bilancio come il caro energia che ha pesato sulle finanze di Palazzo Trotti. “Come abbiamo anticipato nella discussione sul bilancio di previsione in febbraio, attendevamo le cifre esatte del rendiconto per ragionare su alcuni impegni cui vorremmo dare corso in questo esercizio finanziario – ha proseguito il vicesindaco – confidando soprattutto in un allentamento dei costi per le utenze e l’energia”. Costi che rappresentano la voce di spesa più gravosa dell’anno passato, avendo fatto registrare un +79% rispetto all’esercizio 2021 (2,62 milioni nel 2022 contro 1,46 milioni nel 2021), solo in parte compensati da interventi dello Stato, con decreti specifici pari a 337.000 euro, a cui se ne sono aggiunti altri 511.000 (333.000 dal Decreto Legge Ucraina e 178.000 in deroga alla destinazione dei fondi per il contrasto alla pandemia, una volta terminata l’emergenza sanitaria). Aggiunge Mascia: “nonostante questo aggravio e nonostante la riduzione di 248.000 mila euro nei trasferimenti dallo Stato e altri enti sulla spesa corrente, siamo riusciti comunque a conseguire l’obiettivo di rinforzare l’organico amministrativo con nuove assunzioni, in numero inferiore rispetto a quello che avremmo desiderato ma si tratta comunque di un leggero progresso.”

L’avanzo d’amministrazione di Vimercate e il Pnrr

Sul fronte delle entrate di parte corrente il 2022 fa registrare la cifra di 23,63 milioni, mentre sugli investimenti spiccano le risorse ottenute dall’aggiudicazione dei bandi PNRR: 1,71 milioni per la riqualificazione del Centro per l’Infanzia GiroGiroTondo, 2 milioni per il giardino storico di villa Sottocasa, 130.000 euro per l’illuminazione pubblica, 490.000 euro per la digitalizzazione dei servizi, 1,8 milioni di euro per la riqualificazione dell’immobile di Ruginello sequestrato alla criminalità organizzata (progetto in collaborazione con OffertaSociale). Risorse che, essendo ancora in corso gli interventi, sono reimputate nel bilancio 2023. Fra i dati di contorno, interessante la rilevazione sulla tempestività dei pagamenti, per la quale dal 2014 lo Stato ha creato uno specifico indicatore annuale. Per il Comune di Vimercate l’indicatore del 2022 è pari a -14,58. Ciò significa che il Comune di Vimercate paga i propri fornitori mediamente prima della scadenza dei 30 giorni previsti per legge. Le fatture pagate nel 2022 ammontano a 14,09 milioni di euro.