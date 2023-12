La società di comunicazione monzese che promuove il Made in Italy negli Usa

C’è una nuova “fetta” di Brianza che parla e fa parlare di sé negli Stati Uniti. Hubnet Communication, 20 anni di esperienza maturati in Italia nella consulenza in ambito comunicazione e marketing, ha aperto da poche settimane una sua filiale nell’area di Detroit, Michigan. Dopo le soddisfazioni ottenute in patria, i due partner di Hubnet Communication, Sara Re e Pietro Fortunato, hanno deciso di creare un’offerta strutturata pensata proprio per il mercato americano, dove il Made in Italy è particolarmente apprezzato, anche per quanto concerne immagine, contenuti e stile di comunicazione.

La società di comunicazione monzese negli Usa: «Da dieci anni su questo territorio per i nostri clienti»

«Da quasi dieci anni operiamo in quest’area del territorio americano per conto dei nostri clienti, perciò la fondazione di una nostra filiale estera ci è parsa un passaggio del tutto naturale – commenta Pietro Fortunato, partner di Hubnet Communication – È stato un passo che dovevamo compiere nell’ottica della nostra crescita aziendale, per allargare il campo delle nostre attività in un ambiente che offre margini di crescita potenzialmente enormi, grazie a un modello di servizi integrati».

Hubnet Communication, che, in Italia, ha sede nel centro di Monza, ha già cominciato a operare con progetti per attività di rebranding, supporto al marketing, diffusione della cultura di impresa ed eventi pensati per valorizzare la filiera e gli stakeholder.

La società di comunicazione monzese negli Usa, la ricerca di personale

«Stiamo anche finalizzando la ricerca di personale qualificato da stabilire in sede – conclude Sara Re, l’altra partner di Hubnet Communication – Ci siamo focalizzati su una persona in grado di abbracciare entrambe le culture, americana e italiana, al fine di valorizzarle entrambe nel migliore dei modi. È fondamentale rispettare reciprocamente il bagaglio e le conoscenze delle due culture e potersi avvalere di una figura mediatrice, che sappia fare da ponte».