La piscina di Vimercate non c’è più, restano solo macerie

La dove c’era la piscina di Vimercate ora ci sono solo macerie da rimuovere . Praticamente conclusi i lavori di demolizione del centro natatorio di via Degli Atleti un’operazione a costo zero per l’amministrazione di Palazzo Trotto grazie allo scomputo di oneri di urbanizzazione di un intervento edilizio nella zona sud della città da parte dell’impresa Giambelli.

La piscina di Vimercate non c’è più e come ricostruirla

Ora però la sfida per la giunta Cereda è far rinascere l’impianto che ha un cosato superiore ai 7,5 milioni di euro e per il quale è stato aperto un bando per definire lo studio di fattibilità. Palazzo Trotti ha intenzione di utilizzare circa 4.8 milioni di euro di avanzo di amministrazione del bilancio 2023 e per coprire la restante parte puntare sull’indebitamento dell’ente. Proprio sull’argomento nell’ultimo consiglio comunale di martedì 27 febbraio l’argomento è stato al centro delle polemiche tra maggioranza e opposizione. La piscina era chiusa da luglio 2018 per la mancanza della Certificazione Prevenzione Incendi. Ora di tutta la struttura non rimane più nulla se non qualche ruspa nell’area.