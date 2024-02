Demolita la piscina di Vimercate: si pensa alla rinascita

Sparisce la vecchia piscina di Vimercate e si aspetta quella nuova. Dopo il “pallone” del tennis, le ruspe hanno abbattuto l’edificio di via Degli Atleti chiuso dal luglio 2018. Un’operazione a costo zero per l’amministrazione comunale grazie agli oneri di urbanizzazione dell’intervento urbanistico dell’area sud della città portato avanti dall’impresa Giambelli. Sulla ricostruzione dell’impianto natatorio in questa fase è aperto un bando per il piano di fattibilità che scadrà il prossimo 24 marzo.

Demolita la piscina di Vimercate e l’avanzo di amministrazione

Mentre per quanto riguarda il costo per la costruzione dell’immobile si superano i 7,5 milioni di euro e l’intenzione dell’amministrazione di Palazzo Trotti è di utilizzare 4,8 milioni di euro di avanzo di amministrazione 2023 applicabili solo quando verrà approvato il consuntivo e la restante parte ricorrendo all’indebitamento dell’ente. Un’operazione che peserà certamente sulle casse comunali per poter riattivare un servizio che è ormai bloccato da quasi sei anni. Tra l’altro la giunta Cereda ha in mano un masterplan complessivo di tutto il centro sportivo che comprende anche un palazzetto, campi da tennis, la ristrutturazione del bocciodromo e una nuova viabilità che tocca i 21 milioni di euro totali.