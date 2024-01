Vimercate: le ruspe abbattono il “pallone” del tennis

Sparisce il “pallone” del tennis di Vimercate e procede così la demolizione in via degli Atleti anche dell’impianto natatorio. In questi giorni gli operai con le ruspe stanno abbattendo la struttura che per anni ha ospitato le partite e gli allenamenti per gli amanti della racchetta, che sorge o meglio sorgeva di fianco alla piscina chiusa dal luglio 2018. Queste operazioni di abbattimento sono in capo a Giambelli, che a scomputo degli oneri di urbanizzazione del piano residenziale nella zona sud della città, sta effettuando i lavori a costo zero per l’amministrazione.

Vimercate le ruspe e il bando della piscina

Sempre Palazzo Trotti continua a procedere almeno sotto il profilo burocratico per far rinascere il centro natatorio, tanto che è stato aperto un bando per completare lo studio di fattibilità come confermato dall’assessore alle Grandi Opere Mariasole Mascia. Secondo le prime stime dello stesso bando la base per edificare ex novo la piscina avrebbe un costo di circa 7,5 milioni di euro e bisognerà attendere il prossimo 24 marzo (ultima data utile per aderire alla gare ) per conoscere se al concorso avranno partecipato dei professionisti e prodotto il documento atteso dalla giunta Cereda. Dopodiché nelle intenzioni dell’amministrazione ci sarebbe l’idea di aprire un altro bando per trovare un operatore e sviluppare un piano di partenariato pubblico-privato che permetterebbe di veder rinascere un luogo che al momento rimane chiuso e svuotato di tutte le sue funzioni. Inoltre gli operai hanno provveduto nei mesi scorsi a rimuovere materiali pericolosi come amianto, guaine nere, fibre di vetro sottile all’interno del vecchio impianto natatorio, prima di vedere anche qui le ruspe abbattere l’edificio.