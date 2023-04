La mostra di Munari a Vimercate è da record e non è ancora finita

Ultime due settimane di apertura in arrivo della mostra “Munari, arte al futuro” aperta al Museo Must di Vimercate, con un record di presenze. Dall’apertura del 28 gennaio l’esposizione ha accolto oltre 2000 visitatori (molti provenienti da fuori città), 300 partecipanti alle visite guidate e 100 classi (per un totale di 2.000 alunni) che hanno realizzato o prenotato le attività didattiche che accompagnano l’evento.

La mostra di Munari e le 2000 presenze

C’è ancora tempo fino al 30 aprile per visitare le 50 opere che raccontano la ricerca dell’eclettico artista

milanese scomparso 25 anni fa, che testimoniano la sua straordinaria importanza nel panorama artistico

internazionale e il suo ruolo di grande precursore di tendenze e ricerche: dal Futurismo alle macchine inutili, dall’astrazione concreta alla pittura con la luce, fino alle interazioni con il mondo della comunicazione, come il grande manifesto rosso realizzato per Campari.

La mostra di Munari , un artista totale

“La definizione di ‘artista’ a Munari va un po’ stretta”, dice Simona Bartolena, curatrice della mostra; “Dotato di fantasia, immaginazione, inventiva e intelligenza speculativa, mise i suoi numerosi talenti al servizio del design, di un nuovo concetto pedagogico e delle arti visive, lasciando che i confini tra queste categorie fossero in costante osmosi, in uno scambio reciproco e fecondissimo.” Oltre agli orari standard (mercoledì e giovedì ore 10.00-13.00 e venerdì, sabato e domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00), la mostra è aperta eccezionalmente anche martedì 25 aprile (Festa della Liberazione) dalle

ore 15.00 alle 19.00. Tutti i sabati alle ore 16.00 sono in programma le visite guidate con prenotazione consigliata al n. 0396659488 o scrivendo a info@museomust.it. Tutte le informazioni sulla mostra sono disponibili sul sito del museo: www.museomust.it