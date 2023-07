Hanno scelto il Chianti (e non Monza, città natale della sposa) per celebrare il loro amore: Chiara Casiraghi, figlia dell’ex bomber della Lazio e della Nazionale (e del Monza) Pierluigi, ha sposato Joaquin Correa, attaccante dell’Inter. La cerimonia si è tenuta venerdì 30 giugno a Panzano in Chianti.

La monzese Chiara Casiraghi e Joaquin Correa sposi nel Chianti: tanti colleghi del Tucu tra gli ospiti

La bellissima modella monzese si è presentata all’altare fasciata in un meraviglioso abito bianco de “Le Spose di Mori”, boutique toscana, mentre il “Tucu” ha indossato uno smoking scuro. Dopo il sì nella chiesa di Santa Maria di Panzano in Chianti, una frazione di Greve in Chianti in provincia di Firenze, speciale ricevimento nel cuore della Toscana curato dalla wedding planner dei vip, Silvia Slitti, moglie del calciatore Giampaolo Pazzini che ha curato anche il matrimonio di Federico Dimarco, compagno di squadra di Correa, che si è celebrato pochi giorni prima.

Matrimonio Chiara Casiraghi-Correa – foto da Instagram Matrimonio Chiara Casiraghi-Correa – foto da Instagram

Il party è andata avanti sino alle ore piccole e vi hanno preso parte parenti ed amici. Trascinati nelle danze e nei festeggiamenti anche i connazionali Paulo Dybala, calciatore della Roma, accompagnato dalla compagna Oriana Sabatini, e Lautaro Martinez, compagno di squadra all’Inter, presente in Toscana insieme alla moglie Agustina.

La monzese Chiara Casiraghi e Joaquin Correa sposi nel Chianti: pubblicazioni in aprile a Monza

Le pubblicazioni erano state fatte nel mese di aprile nella chiesa di San Pio X a Monza, nel quartiere Cazzaniga. Il matrimonio di Chiara Casiraghi e Joaquin Correa è stato tenuto nel massimo riserbo sino al fatidico momento del sì, quando sui social network gli invitati hanno iniziato a postare immagini e video dei due novelli sposi. Il matrimonio di Correa è l’ultimo di una lunga lista di calciatori che questa estate sono finiti all’altare, molti dei quali nerazzurri: da Lautaro Martinez a Federico Dimarco, da Alessandro Bastoni a Roberto Gagliardini. Passando poi per Mattia Zaccagni della Lazio a Leonardo Spinazzola della Roma.