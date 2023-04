Joaquin Correa (Inter), matrimonio a Monza con la figlia dell’ex bomber Pierluigi Casiraghi

In crisi con l’Inter, momento d’oro in amore: il calciatore Joaquin Correa convolerà a nozze con la studentessa monzese Chiara Casiraghi, figlia dell’ex bomber Pierluigi. Il matrimonio sarà celebrato, al termine degli impegni agonistici dell’attaccante nerazzurro, nella chiesa di San Pio X a Monza, nel quartiere Cazzaniga. La notizia è stata resa ufficiale dalla pubblicazione dell’atto di nozze. Fiori d’arancio e sarà Monza a fare da cornice al sogno d’amore tra la bellissima studentessa, classe 2001, ed il giocatore di origine argentina, che compirà 28 anni ad agosto che si sono conosciuti circa un anno e mezzo fa. La bionda monzese ha detto sì al calciatore dell’Inter e questa estate diventerà la signora Correa.

Nozze a Monza per l’attaccante dell’Inter e la figlia dell’ex bomber

Il calcio è uno sport molto noto in casa Casiraghi: Chiara è come detto la figlia dell’attaccante di Juve, Lazio, Chelsea e della Nazionale italiana tra la fine degli anni ’80 e il 2000, vice campione del mondo a Usa ’94 e che dal 2001 ha intrapreso la carriera di allenatore, partendo proprio dalle giovanili del Monza. Casiraghi è stato anche Ct dell’under 21 dal 2006 al 2010. La famiglia Casiraghi vive a Monza ed in città Chiara si sposerà tra qualche mese con Joaquin Correa. All’Inter dall’estate del 2021, fortemente voluto dall’allenatore Simone Inzaghi, il “tucu”, ex attaccante della Lazio, non sta vivendo una stagione facile condizionata anche dai guai fisici, ma a rendere speciale questo 2023 sarà il matrimonio con la sua Chiara che ha raggiunto l’Argentina in più di una occasione per vacanza e per conoscere la famiglia di origine del calciatore. Un sentimento speciale quello che lega i due giovani che appaiono molto riservati e anche sui social gli scatti che li ritraggono insieme sono stati fino ad oggi sporadici. Molta privacy per mantenere il riserbo sul loro amore.

Monza, la pubblicazione dell’atto di nozze

La pubblicazione dell’atto di nozze ha inevitabilmente esposto i due e la notizia dei fiori d’arancio è uscita alla luce del sole. Chiara e Joaquin si sposeranno nella città natale della sposa, Monza, e i preparativi proseguono tra emozioni ed il massimo riserbo. Il calciatore dell’Inter ha già fatto capolino più volte in Brianza, ma senza dare troppo nell’occhio. I tifosi attendono di rivederlo con l’abito da sposo. Ed a tal proposito c’è attesa per il giorno del sì, per la cerimonia (testimone della sposa sarà il fratello Andrea Casiraghi?) e naturalmente per la lista degli invitati tra i quali potrebbero comparire anche colleghi calciatori ed alcuni compagni di squadra dell’attaccante nerazzurro.