La Lega con Corbetta e Villa: “Bene il ritorno dei militari a vigilare nelle stazioni della Brianza”

La Lega brianzola con Alessandro Corbetta e Andrea Villa applaude al ritorno dei militari in Brianza pwer l’operazione Strade Sicure che porterà a vigilare le stazioni di Monza, Lissone e Seregno. “Bene l’arrivo dei militari nelle stazioni ferroviarie di Monza, Lissone e Seregno, un presidio importante negli orari serali in alcuni dei punti critici della Brianza. Una vittoria ottenuta grazie all’azione della Lega in Parlamento e al Governo. Ci auguriamo che nei prossimi mesi si riesca a potenziare ancora di più il presidio di militari su tutto il territorio” dichiara Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia. Saranno quindici i militari operativi in Brianza.

Corbetta (Lega): “Necessari anche presidi della Polizia locale”

“Parallelamente a questa iniziativa è necessario assicurare, tramite la Polizia Locale, i presidi fuori dalle stazioni lombarde sul modello degli accordi tra Prefettura, Comuni e Regione Lombardia già in funzione a Lecco e Varese – aggiunge Corbetta – Ne parlerò con il Prefetto di Monza e l’Assessore regionale alla Sicurezza per ottenere, in sinergia con i Sindaci e i gestori del Trasporto pubblico locale, la stipula degli accordi necessari per affermare la presenza della Polizia Locale anche nelle stazioni non coperte dalla presenza dei militari”.

“Continua così l’impegno della Lega al Governo e in Regione Lombardia per garantire ai cittadini, e in particolare ai pendolari, più sicurezza e controllo del territorio nei punti critici della Brianza. L’obiettivo è diminuire gli episodi di violenza e i reati fuori e dentro le stazioni ferroviarie” conclude Corbetta.

Il commissario provinciale della Lega Andrea Villa

Il commissario provinciale Villa: “Conferma il buon governo della Lega”

“Il ritorno dei militari a presidiare diversi luoghi della nostra Provincia – commenta il Commissario provinciale della Lega di Monza e Brianza Andrea Villa – è una notizia positiva e rassicurante, che conferma l’azione concreta e di buonsenso che la Lega sta operando all’interno del Governo. Anche da iniziative come questa si traduce in realtà una parte del nostro programma elettorale, che con i nostri rappresentanti all’interno delle istituzioni vogliamo portare a compimento“.