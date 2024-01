La festa di Sant’Antonio a Vimercate è già cominciata

Giorni di festa a Vimercate con la Sagra di Sant’Antonio Abate. Tra sabato 13 e domenica 14 gennaio mostre, musica, letture e piatti tipici hanno animato le strade del centro con un ricco programma proposto dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale.Anche il Must ha aperto le porte del suo museo in occasione della festa del patrono della chiesetta di via Cavour.

La festa di Sant’Antonio e l’atteso falò

Il clou però si vivrà mercoledì 17 gennaio con la messa alle 9.30 con la messa solenne nella chiesetta di via Cavour e la vendita dei tortelli. Mentre in serata dalle 19 ci sarà la cena di Sant’Antonio alla trattoria Basilio, il corteo con gli abiti medievali alle 20.30 con partenza davanti al Must per raggiungere il falò che sarà acceso sul greto del torrente Molgora con i saluti istituzionali.