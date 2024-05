La coda lunga del maltempo: precipita un albero a Vimercate

I danni del maltempo continuano a farsi sentire: è successo per esempio a Vimercate, dove nel corso della mattina sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuovere un albero crollato al suolo.

Le squadre del comando provinciale, con l’autopompa di Vimercate, è arriva in via Ronchi per il taglio della pianta e la sua rimozione. Si trattava di una pianta ad alto fusto, un cedro, che ha invaso una parte della strada dopo avere divelto un muro perimetrale di una casa. La squadra dei vigili del fuoco ha tagliato i rami e poi messo in sicurezza l’area.