La cantante brianzola Vanessa Mini si schiera: «Ho adottato una famiglia di orsi»

«La mia musica ha un unico grande obiettivo: creare un mondo migliore. Per questo mi schiero sempre dalla parte degli esseri più deboli e indifesi. E per questo quest’anno per il mio compleanno mi sono fatta un regalo speciale. Ho adottato una famiglia di orsi». È una posizione forte, chiara e netta quella della cantante swing di Triuggio, Vanessa Mini, che in queste ultime settimane si è schierata in prima linea contro l’abbattimento dell’orsa Jj4, accusata di aver ferito mortalmente il runner 26enne Andrea Papi, nei boschi di Caldes in Trentino, lo scorso 5 aprile.

«Ho adottato 4 cuccioli, alcuni con il Wwf e altri con altre associazioni, e non mi fermerò fino a quando non sarà chiusa questa faccenda vergognosa. L’orsa non deve essere uccisa. È un’ingiustizia e una vendetta insensata», ha aggiunto.

La cantante brianzola Vanessa Mini si schiera e chiede le dimissioni del presidente del Trentino

Ma non è tutto. La cantante chiede anche che il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, si dimetta. «È chiaro ed evidente che Fugatti vuole solo la vendetta. Invece di preoccuparsi di migliorare la gestione degli orsi in Trentino continua a dichiarare di voler abbattere, non solo Jj4, ma anche Mj5 e altre decine e decine di orsi. Per questa storia non sto dormendo la notte. È una vera e propria crudeltà», ha sottolineato Mini, che ha compiuto gli anni il 22 aprile, Giornata mondiale della Terra.

«Gaia è uno dei nomi con i quali viene chiamato il nostro pianeta, proprio come l’orsa Jj4, non può essere solo una coincidenza. L’orsa non può e non deve essere abbattuta – ha ribadito la cantante – Gaia si trovava nel suo ambiente naturale, accompagnata dai suoi cuccioli. Ha visto nel runner una minaccia alla sua prole. Come tutti gli animali segue il proprio istinto, che in quel caso è stato semplicemente quello di proteggere i suoi “bambini”».

La cantante brianzola Vanessa Mini si schiera, petizione online

«Quale madre non lo avrebbe fatto? A differenza dell’uomo, quale altro animale uccide per il solo gusto di farlo? Quale altro animale arreca consapevolmente dolore e sofferenza ad un altro essere vivente? A parte l’essere umano, nessun altro», ha aggiunto, invitando tutte le persone che hanno a cuore questa vicenda a firmare, tramite la piattaforma change.org, la petizione “Salviamo l’orsa Jj4 dal lager del Casteller e dalla morte!”, che conta già centinaia di migliaia di firme. Una campagna che la cantante sta promuovendo attivamente, anche tramite vari interventi in radio e in Tv.

«La soluzione del “grilletto facile” è applicabile sempre e solo nei confronti degli esseri animali, come se il loro diritto alla vita fosse un dettaglio trascurabile. L’essere umano, dopo aver limitato il suo territorio, vuole ora togliergli la vita. L’essere umano è di gran lunga l’animale più falso e pericoloso al mondo: un animale che usa la razionalità sempre e solo per il proprio tornaconto personale. Io confido nel Karma e combatterò sempre contro ogni forma di ingiustizia», ha concluso.