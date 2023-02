La cancer coach Mussoni ospite a “Una vita in rosa” di Lissone

La cancer coach Mara Mussoni sarà ospite a Lissone. L’associazione lissonese Una vita in rosa, che lavora da anni sulla prevenzione del tumore al seno, apre gli eventi dedicati al mese della donna, promossi in collaborazione con l’amministrazione all’interno del format “Impronta donna” e Soroptimist international club di Monza ospitando, sabato 4 marzo a Palazzo Terragni, Mara Mussoni che racconterà la sua storia, la sua professione, il suo metodo è stato d’aiuto a moltissime donne, come Ivana Maconi, presidente di Una vita in rosa che, proprio leggendo le parole di un testo della coach Mussoni è rinata dopo il lungo percorso della malattia.

La cancer coach Mussoni e l’aiuto a Maconi

«Era un mio sogno poter fare questo regalo alla mia città, Mara Mussoni mi ha aiutata nel percorso di rinascita- spiega Ivana Maconi- e penso possa aiutare tante altre persone. Mi ha aiutato durante il mio percorso perché manda un messaggio forte e chiaro che porta a reagire, quando ci si trova ad affrontare un momento difficile nella vita (che sia il cancro, una malattia, un lutto), non lasciarsi abbattere ma anzi ritrovare la fiducia per risalire la china e rinascere».

La cancer coach Mussoni e la presentazione del libro

Nel corso della serata lissonese porterà il suo ultimo libro “coaching oncologico prendi la strada per la tua guarigione” e, una parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’associazione Una vita in rosa. Tanti i messaggi che saranno lanciati, come la stessa Mussoni cita “una serata di coaching oncologico, insegna a diventare responsabili del proprio benessere, a migliorare la qualità della propria vita nonostante la malattia perché migliorare la vita oltre la cura si può. per stare bene serve dedizione costanza ricerca attenzione tempo e amore”. Questo incontro, che sarà sabato 4 marzo alle 20.30 a palazzo Terragni, è aperto alla cittadinanza, maggiori informazioni sulla pagina facebook una vita in rosa.