La Befana sul Lambro si ferma. Dopo 35 anni, magia e creatività della Commissione Cultura Alternativa e di Enrico Mason non saranno sul fiume ad Agliate il 5 gennaio.

L’annuncio in un post sui social che ha raccolto il dispiacere di quanti in questi anni hanno assistito allo spettacolo o lavorato all’allestimento.

La Befana sul Lambro si ferma dopo 35 anni: “Mancherà a molti il laboratorio”

“Quest’anno la Befana sul Fiume Lambro ad Agliate, il suo mito-festa si fermerà – comunica l’organizzazione – Chiude un’esperienza sentita, il laboratorio sulla poeticità dell’infanzia, dopo 50 anni di cui 35 assieme all’amico fiume Lambro. Per tanti anni il laboratorio ha voluto essere un collettivo, uno luogo di magicità e fantasia che tiene vivo il rito di passaggio, l’irrinunciabile gioco serio per aiutare l’infanzia nella sua conquista del sì e del no della vita. Mancherà a molti il laboratorio”.

La Befana sul Lambro si ferma dopo 35 anni: “Non abbiamo gettato la spugna, non è una sconfitta”

E poi: “Non abbiamo gettato la spugna! Interrompere l’iniziativa non è una sconfitta. È un dolore per tanti di noi lasciare questo gioco serio, ma conforta sapere che nella nostra valle abbia vissuto un momento di felicità e che la valle abbia conosciuto le storie nostre e quello che le raccontava il fiume. Un abbraccio a tutti quelli che hanno partecipato ai laboratori e che hanno chiamato la Befana la sera del 5 gennaio in questi anni. Un grande ringraziamento agli enti, associazioni e gruppi per il loro sostegno. Un grande saluto al nostro Lambro che ha permesso di raccontare altre storie”.

La Befana sul Lambro si ferma dopo 35 anni: il 18 dicembre per salutare la befana

L’appuntamento per salutare la Befana è fissato per domenica 18 dicembre ad Agliate alla sala di Agliate Community. Il programma: alle 20 i bambini vanno a salutare il fiume, alle 21 incontro sul tema “La Befana, gli impegni del Laboratorio”.