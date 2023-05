La Bcc Brianza e Laghi cede i locali di via Manzoni al Comune di Lesmo per ospitare le associazioni

La BCC Brianza e Laghi cede in comodato d’uso gratuito i due immobili di via Manzoni al Comune di Lesmo dove un tempo c’era la sede di Vita Nuova. Questi spazi potranno ospitare le associazioni che hanno attualmente la sede nella ex scuola elementare di piazza Dante e aprire nuove prospettive urbanistiche sull’area al centro della discussione da decenni per una sua riqualificazione. Ne hanno dato notizia martedì 9 maggio il presidente della BCC Brianza e Laghi Giovanni Pontiggia e il sindaco di Lesmo Francesco Montorio che hanno firmato, presso la sede municipale, il relativo accordo in essere fino alla fine del 2025 con possibilità di tacito rinnovo per altri tre anni .

La Bcc Brianza e Laghi e l’attenzione al sociale

Per il presidente della BCC Brianza e Laghi, Giovanni Pontiggia: “la concessione in comodato gratuito all’Amministrazione Comunale degli immobili di Via Manzoni, quale sede per le Associazioni Lesmesi, dimostra ancora una volta la particolare attenzione e sensibilità che la Banca, anche dopo la fusione, presta nei riguardi della realtà associativa locale, linfa e comparto vitale della Comunità. Una decisione che ancora una volta evidenzia la specificità del nostro modo di essere Banca. Una Banca che vive nella Comunità, opera per la comunità, è patrimonio culturale e valoriale oltre che economico della Comunità dei Soci, espressione del territorio in cui opera e dove è nata. Un gesto che assume particolare valore nell’anno in cui si celebrano i 70 anni della fondazione della nostra Banca”.

La Bcc Brianza e Laghi e le nuove prospettive su piazza Dante

Con soddisfazione il sindaco Francesco Montorio così commenta: “nel segno di un rinvigorito rapporto con la BCC Brianza e Laghi si offre oggi un’opportunità importante per Lesmo. Infatti, come abbiamo detto più volte, per avviare un concreto progetto di riqualificazione di Piazza Dante, occorre prima dare risposte alle esigenze delle associazioni, delle persone, oggi lì presenti. Siamo grati alla BCC Brianza Laghi per questo gesto generoso e per la fiducia che viene data all’operato di questa amministrazione. Ringrazio personalmente il presidente Giovanni Pontiggia per la diponibilità e la grande comprensione mostrata nei confronti anche delle nostre esigenze, agevolata dalla sua passata esperienza di sindaco”. Ora partono le trattative con i sodalizi di piazza Dante per l’eventuale trasferimento in via Manzoni.