Job day alla nuova Rsa di Lentate: tante chance per chi cerca una occupazione

Un’occasione più unica che rara per chi è in cerca di una occupazione: giovedì 19 settembre, dalle 9.15 alle 15.30, a Lentate sul Seveso c’è il Job Day per fare incontrare la domanda e l’offerta di lavoro. L’appuntamento è alla Rsa Residenze Lentate in via Garibaldi, quella sorta nell’area da tutti conosciuta come le ex Schiatti. Probabilmente non tutti sono informati riguardo alla esistenza di questa struttura, ma il cantiere di certo l’hanno notato tutti i lentatesi: è quel grande intervento in fase di completamento alla sinistra del municipio.

Lentate, giovedì 19 settembre job day alla Rsa sorta nell’area ex Schiatti

L’iniziativa del Job Day è organizzata dal Centro per l’impiego di Seregno, braccio operativo di Afol (Agenzia formazione orientamento lavoro) di Monza e Brianza, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, Codess Sociale ed Ethic Food.

I Job Day sul territorio brianzolo non sono una novità: Afol in più occasioni ha girato i diversi Comuni organizzando questi momenti di incontro tra cittadini e aziende, per favorire le assunzioni e cercando di volta in volta figure sempre diverse. La difficoltà attuale del mercato del lavoro, infatti, al momento è duplice: da un lato ci sono i cittadini che faticano a trovare una occupazione, dall’altro ci sono aziende che non trovano le figure professionali adeguate. Vero è che a fronte di professioni che richiedono una notevole specializzazione o esperienza, ci sono spazi anche per chi non ha avuto la possibilità qualificarsi professionalmente.

Lentate, giovedì 19 settembre job day alla Rsa: si cerca personale sanitario ma non solo

A differenza degli altri Job Day già organizzati, alcuni molto generici e aperti a ogni possibilità, questo è molto specifico: durante la giornata verranno illustrate le opportunità di lavoro disponibili nella Rsa lentatese. Già fin d’ora si conoscono le posizioni aperte che, essendo una struttura completamente nuova, sono davvero tante. Sono infatti ricercate figure qualificate in possesso del titolo di Oss e Asa, infermieri, fisioterapisti. C’è spazio però anche altre figure, da quelle che hanno una maggiore importanza dal punto di vista sociale all’interno della struttura, a quelle che invece si rimboccano le maniche e fanno il lavoro di fatica.

Assunzioni previste dunque anche per educatori e animatori, addetti alla reception, addetti alle pulizie e lavanderia, personale di cucina e aiuto cuoco, addetti alla manutenzione.

Mentre alcuni ruoli sono altamente qualificati, per alcune di queste figure non è necessaria una precedente esperienza in una Rsa. Conteranno molto, inoltre, anche altre caratteristiche personali quali la capacità di lavorare in team. Il Job Day in programma a Lentate, insomma, è un’occasione d’oro per molti. Ovviamente, visto che si tratterà di fare anche un colloquio, è necessario presentarsi muniti del proprio curriculum per lasciarlo alle persone che si occupano della selezione del personale. Riuscire a trovare una occupazione stabile a due passi da casa sarebbe davvero un ottimo risultato