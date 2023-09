Irccs San Gerardo di Monza: come affrontare le apnee notturne

Le apnee notturne sono un problema che può riguardare tutti: dall’età evolutiva agli adulti. E possono compromettere la qualità della vita. Per questo la clinica pneumologica dell’Ircss San Gerardo di Monza ha deciso di dedicare un convegno ai disturbi respiratori del sonno: è in programma venerdì 22 settembre nel centro congresso dell’ospedale ed è aperto a tutti.

Apnee notturne, conseguenze e qualità della vita

“Le apnee notturne rappresentano uno dei disturbi del sonno maggiormente diffusi nella popolazione generale – scrivono gli specialisti -; tuttavia, la patologia resta spesso non diagnosticata o riconosciuta in ritardo”. Si parla di apnea ostruttiva nel sonno (in sigla Osa) che consiste in una transitoria ma ripetuta interruzione del respiro durante il sonno. “Tale fenomeno determina un’alterazione qualitativa del riposo notturno che può portare alla comparsa di sintomi durante la veglia e può rappresentare, inoltre, un importante fattore di rischio per l’insorgenza di patologie cardiovascolari”.

Il 23 è previsto un incontro con i pediatri e i medici di base. Il convegno è organizzato con il patrocinio dell’ordine dei medici della Brianza e inizia alle 19: le conclusioni sono previste per le 20.50. Il convegno è gratuito, ma è obbligatoria l’iscrizione inviando una mail a info@victoryproject.it.