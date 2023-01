Investito e trascinato a Usmate Velate, rider trentenne in gravi condizioni

È grave il bilancio dell’incidente di domenica sera in via Per Velasca, la strada che corre lungo il primo tratto della tangenziale Est in direzione Milano. Ferito un trentenne originario della Guinea, investito mentre viaggiava su una moto che è rimasta incastrata sotto l’auto guidata da un ventenne.

Investito e trascinato a Usmate Velate, l’uomo era in moto

In un primo momento erano stati allertati i soccorsi per un pedone: ma l’uomo non era a piedi a bordo strada, è stato investito e trascinato. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto: i carabinieri e i vigili del fuoco insieme ad ambulanze e automedica.

Investito e trascinato a Usmate Velate, il ferito ha avuto una gamba amputata

Il ferito, a quanto si è appreso era un rider, ha avuto una gamba amputata. È stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato sottoposto a intervento chirurgico e ricoverato in pericolo di vita. In codice verde all’ospedale di Vimercate il ventenne alla guida dell’utilitaria.

È successo intorno alle 19 in territorio di Usmate Velate, a poca distanza dal confine con Vimercate. I mezzi sono stati sequestrati, per entrambi i coinvolti sono stati richiesti gli esami tossicologici.

I rilievi dell’incidente sono proseguiti fino alle 23.