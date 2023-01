Grave investimento di un pedone a Usmate-Velate

Grave incidente a Usmate-Velate. Domenica sera 15 gennaio verso le 19.30 si è verificato un investimento di pedone sulla via Per Velasca che ha visto coinvolti due ragazzi di 20 e 29 anni.

Grave investimento di un pedone e i soccorsi

Immediati i soccorsi che si sono portati sul posto con due ambulanze e due auto mediche, come riporta l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), per prestare le prime cure ai feriti e trasferirli in ospedale in codice rosso e codice verde. A indagare sull’esatta dinamica del sinistro occorso al confine con Vimercate a poche centinaia di metri dell’ex area Ibm stanno provvedendo i carabinieri della compagnia di Monza.