Infarto al lavoro, soccorsi e carabinieri a Veduggio con Colzano

Grande spiegamento di forze a Veduggio con Colzano per soccorrere un uomo colto da infarto sul posto di lavoro. Ambulanze, elisoccorso e carabinieri di Besana si sono portati alla “Giorgio Janeke”, nota azienda del territorio, in codice rosso intorno alle 17.30 per un uomo classe ’66 residente in paese colpito dal grave malore. I sanitari sono intervenuti con il defibrillatore poi il 56enne è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in elicottero in condizioni gravi.