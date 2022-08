Infarto al lavoro, è morto il dipendente soccorso in una ditta di Veduggio

Non è sopravvissuto il dipendente della ditta “Giorgio Janeke” di Veduggio con Colzano, che nel pomeriggio di giovedì 25 agosto si era sentito male sul posto di lavoro. Per prestare soccorso all’operaio, colpito da infarto, oltre all’ambulanza e ai carabinieri della compagnia di Seregno all’interno della ditta cosmetica di via Giuseppe Verdi era atterrato anche l’elisoccorso. Erano circa le 17.30. Le condizioni dell’uomo, classe 1966, sono apparse da subito critiche, tanto che è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in elicottero in codice rosso, il più grave. Il cinquantaseienne, residente in paese, non ha però superato la crisi ed è deceduto in serata al pronto soccorso del nosocomio monzese.

Malore: il personale del 118 aveva utilizzato il defibrillatore

Il malore aveva provocato grande apprensione tra i colleghi del veduggese, che sul posto, prima del trasporto in elisoccorso all’ospedale San Gerardo, era stato stabilizzato dal personale sanitario, che aveva utilizzato a questo fine anche il defibrillatore.