Incidenti: grave motociclista in Valassina a Seregno, finisce contro una cancellata a Correzzana

Schianto nella notte del 29 luglio, attorno alle 4, in Valassina, all’altezza di Seregno San Salvatore, in direzione sud, e un motociclista 52enne è stato soccorso in codice rosso, in gravissime condizioni e portato all’ospedale di Monza. Nello scontro sarebbe rimasto coinvolto anche un secondo veicolo. Sull’accaduto indaga la Polizia stradale.

Ha invece evidentemente perso il controllo della sua Mini finendo contro il cancello di una abitazione, a Correzzana, un 23enne trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

La scena dell’incidente a Correzzana (foto VVFF Mb)

Incidente a Correzzana: auto distrutta e 23enne soccorso in codice giallo

L’incidente, che non avrebbe coinvolto altri mezzi, è accaduto lungo la via Principale poco dopo mezzanotte di domenica 28 luglio. Nell’urto sono rimasti coinvolti anche contatori elettrici e del gas della abitazione privata. Sul posto, oltre a personale paramedico con un’ambulanza e un’automedica e una pattuglia dei carabinieri, si sono portate squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con un’autopompa da Carate Brianza e un carro fiamma da Seregno.