Bovisio Masciago, incidente lungo la provinciale 173: due persone finiscono in ospedale

Sono entrambi rimasti contusi nel sinistro che li ha coinvolti i conducenti delle due vetture che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate sabato 27 luglio, alle 15.25 circa, lungo la strada provinciale 173, in territorio di Bovisio Masciago, finendo al di fuori della sede stradale.

Incidente: inviato sul posto anche un elisoccorso

Un’altra immagine della scena del sinistro

Sul posto, per i soccorsi, sono stati inviati un elisoccorso da Milano, un’automedica e due ambulanze, allertati con il codice giallo, rimasto inalterato anche al momento del trasporto degli interessati in ospedale, nonché i carabinieri, per i rilievi di prassi, ed i vigili del fuoco, con l’autopompa intervenuta da Seregno, per la messa in sicurezza dell’area.