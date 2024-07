Caduta in bici con una bambina di 2 anni ferita a Varedo e incidente nella notte sulla Milano-Meda

Un uomo di 66 anni e una bambina di 2 soccorsi in codice giallo, a Varedo, dopo una caduta in bicicletta, e poi una serie di intossicazioni da alcol e un paio di incidenti stradali, uno dei quali, nel cuore della notte, con sei persone coinvolte. Si tratta del bilancio della serata, quella di venerdì 26 luglio, e poi della notte successiva, degli interventi a Monza e in Brianza del personale paramedico gestito dalla Agenzia emergenza urgenza regionale.

Erano le 21.20 quando una ambulanza e una automedica si sono recate a Varedo, in via Vittorio Veneto, insieme a una pattuglia dei carabinieri per prestare soccorso ai due ciclisti, caduti per strada per ragioni in via di accertamento. I due feriti, compresa la bambina di 2 anni, entrambi soccorsi in codice giallo, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Desio.

La scena dell’incidente sulla Milano-Meda (foto Vigili del fuoco Monza e Brianza)

Incidenti stradali in Valassina e sulla Milano-Meda, intossicazione da alcol: 19enne soccorsa a Giussano

Da segnalare anche due incidenti stradali, fortunatamente senza gravi conseguenze: il primo è accaduto attorno alle 2 di notte lungo la Statale 36 all’altezza di Seregno, in direzione sud, e ha visto coinvolte due auto: due le persone soccorse, un 31enne e una donna di 34 anni, portati per accertamenti all’ospedale di Desio. Attorno alle 4 un altro sinistro è invece avvenuto lungo la Milano-Meda, all’altezza di Cesano: sei le persone coinvolte, tra i 22 e i 40 anni. Sul posto, oltre alla polizia stradale, anche tre ambulanze e una automedica e i vigili del fuoco con un’autopompa da Seregno. Due persone sono state portate all’ospedale di Desio in codice verde, una terza in codice giallo al San Gerardo di Monza.

Infine, registrati alcuni interventi per fare fronte a presunte intossicazioni da alcol uno dei quali è avvenuto a Giussano, attorno alle 4 del mattino: soccorsa una ragazza di 19 anni in codice verde.