Briosco: due incidenti sulla ss36 alla stessa ora, ma in direzioni opposte

Due incidenti fortunatamente non gravi in direzioni opposte sulla ss36 praticamente alla stessa ora. Sabato pomeriggio 20 luglio verso le 15.30 un motociclista di 51 anni è caduto dal suo mezzo a due ruote in direzione sud all’altezza dell’uscita Fornaci-Briosco.

Briosco: due incidenti sulla ss36 per un motociclista e una Fiat Punto

L’uomo è stato soccorso in codice verde dal 118 e trasferito per accertamenti al prontosoccorso di Carate. Nella direzione opposta invece verso nord all’altezza dell’uscita Capriano una Fiat Punto ha sbattuto contro il guardrail e il passeggero è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Erba, mentre il conducente ha rifiutato il ricovero.

Briosco: due incidenti sulla ss36 e i soccorsi

Sul posto oltre ai sanitari anche a Polstrada e i tecnici dell’Anas. Non sono mancati anche rallentamenti sulla superstrada.