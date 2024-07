Statale 36, un incidente tra Carate Brianza e Verano Brianza provoca code in direzione Milano

Un incidente stradale ha rallentato a lungo, nel pomeriggio di domenica 28 luglio, la circolazione sulla strada statale 36 in direzione sud, nel tratto compreso tra Verano Brianza e Carate Brianza, all’altezza del distributore di benzina della Q8.

Statale 36: sul posto ambulanza, auto medica, polizia stradale e vigili del fuoco

Gli incolonnamenti sulla statale 36

L’allarme è scattato alle 17.35 circa ed ha portato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense ed un’automedica da Monza, allertate in codice rosso, per soccorrere un motociclista di 35 anni, nonché la polizia stradale di Monza, per chiarire la dinamica del sinistro, ed i vigili del fuoco da Carate Brianza, con l’autopompa. L’uomo è stato stabilizzato e poi condotto in codice giallo all’ospedale di Desio.

Statale 36: l’arteria è sempre rimasta percorribile

La scena del sinistro

Nonostante i già citati rallentamenti, prodotti anche dalla curiosità degli automobilisti in transito, la statale 36 è rimasta sempre percorribile, in quanto la caduta del centauro è stata registrata nell’area di servizio.