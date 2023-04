Incidente sulla Statale 36: gravissimo motociclista investito sulla carreggiata

È stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Lecco il motociclista sessantenne coinvolto in un incidente sulla Statale 36 nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 aprile.

Incidente sulla Statale 36: la moto viaggiava in direzione sud, incidente a Capriano

L’uomo viaggiava in direzione sud e all’altezza dello svincolo di Capriano, per motivi che saranno chiariti dai rilievi, è entrato in collisione con un’auto finendo poi investito da un camion che lo seguiva. Le sue condizioni sono apparse da subito molto serie, i primi soccorsi sono stati portati da un equipaggio della Croce rossa di Lecco in transito sulla Valassina.

Incidente Statale 36 26 aprile

Incidente sulla Statale 36: i soccorsi, atterrato l’elicottero

Sul posto sono stati chiamati un’ambulanza da Bosisio, un’automedica e l’elicottero da Bresso, che è atterrato direttamente a bordo superstrada per velocizzare le operazioni di soccorso. Per la viabilità e i rilievi sono intervenuti la polizia locale di Briosco e la polizia stradale di Monza.

Incidente Statale 36 26 aprile Incidente Statale 36 26 aprile

Incidente sulla Statale 36: le code verso sud e in carreggiata nord

Inevitabili le ripercussioni sul traffico. In carreggiata sud le code si sono allungate fino a Costamasnaga, in provincia di Lecco.

E anche in carreggiata nord il traffico si è fermato per curiosi, dal punto dell’incidente fino a Briosco. Registrato anche un tamponamento in corsia di sorpasso, senza feriti ma con l’intervento delle ambulanze.

Code anche sulla viabilità ordinaria tra Capriano, Briosco e Veduggio.