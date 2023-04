Monza, schianto tra un’auto e un furgone della raccolta rifiuti che si ribalta: grave una ragazza

Incidente tra un mezzo della raccolta differenziata e un’auto, nella notte del 25 aprile, a Monza, in via Buonarroti, all’altezza dell’incrocio con via Bramante da Urbino. Lo schianto è stato violentissimo. Il furgone compattatore del servizio raccolta rifiuti è finito su un marciapiede, rovesciandosi davanti alle vetrine di una agenzia immobiliare. Il bilancio è di tre feriti: il conducente dell’auto, una Opel Corsa, di 25 anni di Peschiera Borromeo, portato in codice giallo all’ospedale San Gerardo, la passeggera, una monzese ventunenne soccorsa in codice rosso e condotta all’ospedale Niguarda di Milano dove versa in prognosi riservata e l’autista del mezzo della ditta Sangalli, un 47enne residente a Monza, anche lui soccorso in codice giallo e destinato al San Gerardo.

Monza, lo schianto in via Buonarroti a Monza

Sul posto, insieme ai mezzi di soccorso inviati dal 118, si sono portati i carabinieri, la polizia locale (che ha preso in carico l’intervento) e i vigili del fuoco (Presenti l’autopompa della sede Centrale di Monza e l’autopompa e il modulo di supporto delle sede di Lissone. E’ stato inoltre richiesto il supporto dell’autogru del Comando vigili del fuoco di Milano) che hanno operato per estrarre dai mezzi incidentati le tre persone e mettere in sicurezza i mezzi, in particolare il furgone compattatore, alimentato a metano, con il pericolo di fuoriuscite di gas. Alle 3.45 le operazioni si sono concluse e il mezzo è stato recuperato senza problemi. Secondo quanto comunicato dalla Polizia locale i due mezzi sono stati sottoposti a sequestro mentre per i conducenti sono stati richiesti gli accertamenti per gli articoli 186 e 187 CdS (guida sotto gli effetti di alcol e stupefacenti).

(Notizia aggiornata)