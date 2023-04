Tentano di superare un’auto e vengono travolti, grave incidente per due motociclisti a Giussano

Gravissimo incidente a Giussano in via Viganò all’altezza dell’incrocio con via Marco polo. Questo pomeriggio (sabato 22 aprile) poco dopo le 15,30, due ragazzi a bordo di una moto sono rimasti coinvolti in un grave incidete stradale. I due giovani, che secondo le prime informazioni sembrano avere poco più di 20 anni, sono stati soccorsi entrambi in codice rosso. Vista la gravità delle condizioni sul posto sono arrivati diversi mezzi: un’ambulanza della Croce bianca Besana Brianza e dell’Avis Meda insieme ad automedica arrivata dal vicino ospedale di Desio. Sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia locale di Giussano che oltre ai rilievi hanno dovuto chiudere per oltre un’ora la strada nel centro giussanese.

Grave incidente per due motociclisti a Giussano: ricostruzione ancora al vaglio della Locale

Secondo una prima parziale ricostruzione del sinistro stradale pare che la moto stesse sorpassando l’auto, una Fiat Cinquecento bianca, che però ha improvvisamente svoltato da via Viganò in via Vespucci travolgendo la moto e i due ragazzi in sella. Nell’urto violento con i due giovani sono stati sbalzati di qualche metro e sono poi finiti rovinosamente a terra.