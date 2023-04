Incidente sulla Statale 36: morto il motociclista ferito, 54 anni di Besana in Brianza

Non ce l’ha fatta il motociclista gravemente ferito nell’incidente stradale sulla Statale 36 nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 aprile: trasportato in condizioni disperate in elisoccorso, è morto all’ospedale di Lecco nelle ore successive al ricovero. La vittima è Sandro Gerosa, residente a Besana in Brianza, classe 1968.

Incidente sulla Statale 36: condizioni gravissime

L’uomo viaggiava sulla sua moto in direzione sud; all’altezza dello svincolo di Capriano, per cause da accertare, si è scontrato con un veicolo finendo poi investito da un camion che lo seguiva. Sul posto è atterrato l’elicottero per un trasporto più rapido al Manzoni, ma le condizioni erano apparse da subito gravissime. I primi soccorsi erano stati portati da un equipaggio della Croce Rossa in transito sulla superstrada.

A causa dell’incidente il traffico è rimasto a lungo bloccato in entrambe le direzioni.

(articolo modificato nell’età)